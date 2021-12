Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Bus rammt Verkehrszeichen

Oberndorf (ots)

In der Ringstraße war ein 52-jähriger Busfahrer am Dienstagmorgen von einem Fahrgast abgelenkt worden, so dass er an der Querungshilfe zum Kindergarten gegen zwei Verkehrsschilder geriet und diese mit seinem schweren Fahrzeug niederwalzte. Der Bus war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von dem Unternehmer geborgen werden. Den Schaden am Linienbus und an der Verkehrseinrichtung beziffert die Polizei auf 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell