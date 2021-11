Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots)

Am Freitag (19.11.2021) wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Diesmal wurden von 07:30 Uhr - 08:15 Uhr in der Rehhütter Straße in Waldsee (Tempo 50, 2 Verstöße), von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr im Pfalzring und der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (je Tempo 30, insgesamt 15 Verstöße), von 12:50 - 13:50 Uhr in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 8 Verstöße) und von 14:15 - 14:50 Uhr in der Altenhofstraße in Schifferstadt (Tempo 30, 1 Verstoß) Schwerpunkte gesetzt. Der "Schnellste" war mit 51 km/h im Pfalzring unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 70 Euro nach sich. Während der Verkehrssicherheitswoche wurden insgesamt 244 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Weiterhin wurden während den Kontrollen fünf Gurtverstöße und drei Handyverstöße sanktioniert, sowie zwei Haftbefehle vollstreckt. Gegen drei Fahrzeugführer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zwei Fahrer führten ihren PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Fahrzeugführer war betrunken unterwegs. Aufgrund von vorgenommen Änderungen am PKW erlosch die Betriebserlaubnis und dem Fahrer konnte nur noch die kurze Fahrt bis zur Wohnanschrift gestattet werden. Auch nach der Verkehrssicherheitswoche wird die Polizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin Kontrollen durchführen.

