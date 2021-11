Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Speyerer Straße / Woogstraße ein Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Woogstraße in Richtung des Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen 17-jährigen Motorradfahrers. Durch den Sturz verletzte sich der 17-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.600 Euro. Gegen den PKW-Fahrer wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

