Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Einbruch in Vereinsheim

Neuhofen (ots)

In dem Zeitraum vom 20.11.2021 (09:45 Uhr) bis 21.11.2021 (05:30 Uhr) sind unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Vereinsheim in der Jahnstraße eingedrungen. Aus dem Inneren wurden eine Wechselkasse mit einem niedrigen, zweistelligen Betrag, sowie Süßigkeiten entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

