Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nissan Micra gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Montag, 14.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Nissan Micra, der auf der Niederstraße parkte. An dem Auto ist das Kennzeichen WES-VM 273 angebracht, auf dem Dach ist der "Union-Jack" in schwarz/weiß abgebildet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

