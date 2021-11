Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Baumstammbrand gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Brand eines Baumstammes kam es bereits am Samstag um 21:00 Uhr zwischen der Alla-Hopp-Anlage und den Bahnschienen. Da durch die Feuerwehr der Brand gelöscht werden konnte, kam es zu keinen weiteren Beschädigungen. Für den Bahnverkehr bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung. Die Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Raiffeisenstraße und der Dr. Eduard-Orth-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei in Speyer zu wenden.

