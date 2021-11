Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Sachbeschädigung an Kirche

Schifferstadt (ots)

In dem Zeitraum vom 17.11.2021 (19:30 Uhr) bis 21.11.2021 (10:20 Uhr) wurde die Fassade der katholischen Kirche in der Jägerstraße teilweise mit Graffiti besprüht. Neben der Fassade wurde auch eine Informationstafel durch unbekannte Täter besprüht. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell