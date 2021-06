Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Speyer (ots)

Am Donnerstag um 07:15 Uhr fuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin auf der Dudenhofer Straße in Richtung Innenstadt, als sie in Höhe der Geisselstraße den vor ihr fahrenden PKW übersah, der verkehrsbedingt halten musste. Um einen Unfall zu verhindern, wich die 31-Jährige nach rechts über den Fußgängerweg aus und kollidierte mit zwei Kindern, dir mit ihren Tretrollern auf dem Bürgersteig unterwegs waren. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Kinder wurde hierbei leicht verletzt.

