Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Fortführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots)

Auch am Mittwoch haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt (Tempo 30, 1 Verstoß), in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 14 Verstöße) und im Pfalzring in Mutterstadt (Tempo 30, 10 Verstöße) gesetzt worden. Außerdem haben die Polizisten die Einbahnstraßenregelung in der Hauptstraße in Neuhofen überwacht. Dort gab es keine Beanstandungen. Neben den Geschwindigkeitsübertretungen haben die Beamten sieben Fahrzeuginsassen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt und eine Handynutzung durch einen Autofahrer zur Anzeige gebracht.

