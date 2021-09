Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte zerkratzen Pkw

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Tübinger Allee in Sindelfingen wurde am Dienstag zwischen 13:50 Uhr und 22:50 Uhr ein geparkter BMW-Mini beschädigt. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen durchgängigen tiefen Kratzer, der sich nahezu um das gesamte Fahrzeug zog. Auf die Motorhaube wurde zudem eine Beleidigung eingekratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

