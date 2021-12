Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht (28.12.2021)

Bad Dürrheim, B 27/B 33 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr im Bereich der Kreuzung B 27 / B 33 ereignet hat. Eine aus Richtung Rottweil kommende 21-jährige Dacia-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Donaueschingen abbiegen. Beim Annähern an die Kreuzung würgte sie ihr Auto ab und bog, nach Neustart des Fahrzeugs, nach Angaben einer Zeugin noch bei Gelb in langsamen Tempo nach links ab. Eine 48-jährige Fahrerin eines VW war auf der B 33 in Richtung Donaueschingen unterwegs. Beim Heranfahren an die Ampel schaltete diese nach ihren Angaben auf "grün" um, woraufhin sie ohne Anzuhalten weiterfahren konnte. Im Kreuzungsbereich streiften sich die zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zum Hergang geben können, sich an den Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0 oder das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell