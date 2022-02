Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter brechen in Heinder Wohngebäude ein - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Heinde (erb); Am 11.02.2022 in der Zeit von 14:40 Uhr bis 20:20 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Meisterberg in 31162 Heinde ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt und flohen unerkannt. Beim Heimkehren stellte die Geschädigte den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Durch das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth wurde nun ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Gesucht werden jetzt Zeugen der Tat oder andere Hinweisgeber, die verdächtigte Fahrzeuge, Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 050639010 telefonisch beim Kommissariat in Bad Salzdetfurth melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell