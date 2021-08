Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

Eine 25-Jährige stellte am 24.08.2021, gegen 8 Uhr, ihren weißen Skoda auf einem frei zugänglichen Parkplatz eines kommunalen Versorgungsunternehmens in der Industriestraße/Pettenkoferstraße ab. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie diverse kleinere Lackschäden an der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs feststellen. Zudem seien nun am Parkplatz diverse Parkverbotsschilder aufgestellt, welche dort zuvor nicht gestanden hätten. Ob zwischen dem Aufstellen der Schilder und der Sachbeschädigung am Auto ein Zusammenhang bestehen könnte, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat vor Ort etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell