POL-PPRP: Auffahrunfall in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots)

Am 25.08.2021, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Wredestraße zu einem Auffahrunfall nachdem ein bislang Unbekannter verkehrsbedingt an einer roten Ampel bremsen musste. Ein 26-Jähriger Autofahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei daraufhin mit dem Fahrzeug vor ihm kollidiert. Dieses wiederum wurde auf das Auto des Unbekannten geschoben. Dieser teilte den beiden anderen Unfallbeteiligten mit, dass an seinem Auto ein Schaden entstanden sei und fuhr dann ohne weitere Angaben weg. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

Die Polizei bittet den dritten Unfallbeteiligten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

