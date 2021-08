Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots)

Im Kreuzungsbereich Maudacher Straße/ Meckenheimer Straße kam es am 26.08.2021, gegen 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte eine 29-Jährige eine rote Ampel übersehen und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei kollidierte sie mit einem von linkskommenden 64-jährigen Autofahrer. Da die junge Frau hochschwanger ist, wurde sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Auch ihre siebenjährige Tochter, die im Auto gesessen hatte, wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus mitgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 6000 Euro belaufen.

