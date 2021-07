Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Leichtverletzter Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, 16.07.2021, gegen 14.30 Uhr ereignete sich in Detmold auf der Bielefelder Straße ein Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer. Beide Fahrzeuge befuhren nebeneinander die Bielefelder Straße in Höhe der Fürstengartenstraße in Fahrtrichtung Paulinenstraße. Im Verlauf einer Rechtskurve mit einer folgenden Fahrbahnverengung musste der Lkw nach rechts ausweichen. Dabei übersah der 18-jährige Lkw-Fahrer den rechts neben seinem Lkw auf einem Fahrradschutzstreifen fahrenden 54-jährigen Fahrradfahrer und touchierte ihn seitlich. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer auf den Gehweg und verletzte sich dabei leicht. Der Lkw überrollte das Fahrrad nach dem Zusammenstoß, wodurch dieses schwer beschädigt wurde.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell