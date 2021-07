Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter versuchten am Samstag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Pöppinghauser Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieb die Tat im Versuchsstadium stecken. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 05231 609 1420 an die Polizeiwache Detmold zu wenden.

