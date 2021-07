Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Randalierer in Kleingartenanlage

Lippe (ots)

(RB) Im Tatzeitraum von Freitag, 16.07.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 17.07.2021, 13.00 Uhr randalierten unbekannte Täter in einer Detmolder Kleingartenanlage an der Volkhausenstraße. Die Unbekannten brachen in mind. 3 Parzellen ein und beschädigten Gartenlauben, Gewächshäuser und Dekorationen. In 5 weiteren Parzellen beließen sie es bei Sachbeschädigungen. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Detmold unter 05231 6091420.

