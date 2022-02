Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des PK Elze für den Zeitraum 11.02.-13.02-2022

Hildesheim (ots)

Elze (dwe)

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 11.02.2022 gegen 08:00 Uhr, kam es in der Steintorstraße in Gronau zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Alfelder kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem an der Straße geparkten PKW. Der Unfallverursacher verließ zunächst unerlaubt die Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nachgang durch Beamte des Polizeikommissariats Elze ausfindig gemacht werden. Da eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit durch Medikamente bei dem Unfallflüchtigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde im Krankenhaus Gronau eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein des 81-Jährigen Alfelders sichergestellt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehres und wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Diebstahl

Am Samstag, den 12.02.2022, gegen 19:50 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Lidl-Markt in Gronau. Fünf bisher unbekannte Täter betraten den Lidl-Markt und entfernten sich schließlich, ohne den Inhalt eines zuvor von ihnen befüllten Einkaufswagens zu bezahlen. Auf dem Parkplatz verladen die Täter den Inhalt des Einkaufswagens in einen PKW und flüchteten. Mögliche Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 - 93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 Am Freitag, den 11.02.2022, sowie Samstag den 12.02.2022 führten Beamten des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 am Ortseingang Wülfingen und auf Höhe des Abzweiges nach Brüggen durch. Das Tempolimit, welches an beiden Örtlichkeiten 70 km/h beträgt, wurde dabei von 26 Fahrzeugführern missachtet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 119 km/h nach Abzug der Toleranz. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell