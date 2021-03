Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Schwarzfahrer widersetzt sich Zugbegleiterin

Greifswald (ots)

Am Mittwochvormittag legte ein 34-jähriger Deutscher im Regionalzug der ODEG von Stralsund nach Greifswald der Zugbegleiterin ein gefälschtes Ticket vor. Auf diesem hatte er das Datum plump geändert. Als sich die Zugbegleiterin die Daten aus seinem Personalausweis notierte, entriss er ihr den Ausweis und stieß sie hinterrücks gegen eine Tür. Daraufhin rief die Zugbegleiterin die Bundespolizei um Hilfe. Die herbeigerufene Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk erwartete den Zug bereits am Bahnhof Greifswald. Der Beschuldigte gab an, dass ein DB-Mitarbeiter aufgrund von Druckerproblemen das Datum vor zwei Tagen händisch geändert habe. Doch der Zangenabdruck auf dem Ticket widerlegte diese Behauptung. Das Ticket war schon entwertet. Da er keinen weiteren gültigen Fahrausweis besaß, endete für ihn die Fahrt am Bahnhof in Greifswald. Des Weiteren erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, des Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung.

