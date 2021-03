Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei kann Geldstrafe vollstrecken

Pasewalk/ Pomellen (ots)

Am Samstag, den 13.03.2021, kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 11 einen aus Polen kommenden polnischen PKW an der Anschlussstelle Penkun. Die Kontrolle und fahndungsmäßige Überprüfung eines 54-jährigen polnischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Festnahme wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der polnische Staatsangehörige sollte eine Geldstrafe in Höhe von 3600,- Euro und 259,- Euro Kosten bezahlen. Ersatzweise war ein 90-tägiger Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt angedroht. Dem Mann gelang es, die geforderte Geldsumme aufzubringen. In den Nachmittagsstunden konnte er die Polizeidienststelle verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell