Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Georgische Staatsangehörige nach unerlaubtem Aufenthalt gestellt

Pasewalk/ Pomellen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde auf der BAB 11 ein aus Richtung Berlin kommender, polnisch gekennzeichneter Pkw kurz vor Ausreise angehalten und kontrolliert. Der Kraftfahrer, ein 36-jähriger georgischer Staatsangehöriger und sein 40-jähriger georgischer Mitfahrer händigten georgische Reisepässe aus. Der 36-Jährige wies mit einer polnischen ID-Karte zudem noch seinen Aufenthaltsstatus in Polen nach, der Mitfahrer versuchte es mit einem griechischen Visum im Reisepass, gültig bis 2024. Das Visum stellte sich als Totalfälschung heraus und es wurden im Fahrzeug bei der Durchsuchung Arbeitskleidung, Werkzeuge und Bauschutt in blauen Plastiktüten gefunden. Bei der Befragung kam heraus, dass sie in der Nähe von Hamburg Fenster eingebaut hatten. So wurden für beide Personen Strafanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts, sowie unerlaubter Arbeitsaufnahme gestellt. Der 40-Jährige wurde außerdem wegen Urkundenfälschung angezeigt. Danach wurde der 40-Jährige an die polnischen Behörden überstellt, der 36-Jährige bekam eine Grenzübertrittsbescheinigung und reiste freiwillig aus.

