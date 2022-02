Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weidezaun beschädigt

Hildesheim (ots)

Duingen/ Lübbrechtsen ( ji), 14.02.22

Im Zeitraum von Anf. Januar bis Anf. Februar diesen Jahres wurden an einer Pferdekoppel am nordöstlichen Dorfrand von Lübbrechtsen mehrfach stromführende Weidelitzen an der Einzäunung der Koppel von unbekannten Personen durchtrennt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Duingen, Tel. 05185-602170.

