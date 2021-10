Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwerer Motorradunfall auf L619 - RTH im Einsatz

Plettenberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurden am Sonntag Nachmittag die hauptamtlichen Kräfte der Plettenberger Feuerwehr alarmiert. Kurz vor der Kreisgrenze zum Hochsauerlandkreis, auf der L619 in Richtung Allendorf, kollidierte ein Motorrad -ohne Sozius- frontal mit einem Pkw in dem zwei Personen saßen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kradfahrers wurde ein RTH nachalarmiert. Zur weiteren Versorgung wurde der polytraumatisierte Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Die leicht verletzten Insassen aus dem Pkw wurden mit dem Rettungswagen ins Plettenberger Krankenhaus transportiert.

Die Plettenberger Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach circa 2 Stunden beenden.

