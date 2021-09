Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwerer Verkehrsunfall vor Hestenbergtunnel - Vier Verletzte bei Kollision

Bild-Infos

Download

11 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Südportal des Hestenbergtunnels. Mit dem Stichwort "TH1 eingeklemmte Person" alarmierte die Kreistleitstelle die Einheiten Wache, Stadtmitte und Ohle. Bereits auf der Anfahrt ließ die Plettenberger Feuerwehr den Hestenbergtunnel über die Tunnelleitzentrale in Hamm beidseitig sperren.

Dass aus einem PKW Rauch aufsteigen sollte bestätigte sich nicht. Stattdessen fanden die Einsatzkräfte drei stark beschädigte Fahrzeuge, darunter eine eingeklemmte, eine eingeschlossene und insgesamt vier verletzte Patienten vor.

Parallel wurden zwei umfangreiche technische Rettungen durch die Einheiten Wache und Ohle eingeleitet. Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurden die teilweise Schwerstverletzten aus ihren Fahrzeugen befreit. Die Löschgruppe Stadtmitte sicherte die Landung eines nachalarmierten RTH - Christoph Dortmund - im Kreuzungsbereich Am Wall ab.

Aufgrund der Anzahl der Verletzten ließ der Einsatzleiter das Stichwort "MANV 5" - Massenanfall an Verletzten bis 5 Patienten - alarmieren. Bei diesem Stichwort werden zusätzliche Rettungsmittel und der leitende Notarzt des Märkischen Kreises, sowie ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst, angefordert.

Die Plettenberger Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften ca. zwei Stunden vor Ort.

Die Drehleiterbesatzung unterstützte im Nachgang noch ca. eine Stunde die Polizei bei der umfangreichen Unfallaufnahme. Für detaillierte Bildaufnahmen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und die Einsatzstelle aus der Vogelperspektive abgelichtet.

Während der Unfallaufnahme blieb der Tunnel weiterhin in beide Richtungen voll gesperrt.

Zum Unfallhergang und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell