Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Kindergarten am Katharinenplatz von Einbrechern aufgesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagmittag (12.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) brachen unbekannte Täter in einen Voltlager Kindergarten ein. Zunächst versuchten sich die Eindringlinge über den Haupteingang Zugang zu verschaffen. Da dies jedoch misslang setzten sie ihre Tat an einer Tür im rückwärtigen Bereich fort und gelangten gewaltsam ins Gebäude. In den Räumlichkeiten nahmen sie diverses Diebesgut wie u.a. Bargeld an sich und verließen den Kindergarten über ein Fenster im Krippenraum in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich beim Kommissariat in Bersenbrück unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell