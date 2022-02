Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.8 Meldorf: Mehrere Fenster an Schule, Sporthalle und Kinderhaus beschädigt

Meldorf (ots)

Unbekannte Täter nutzten das vergangene Wochenende, um drei Fensterscheiben an der Förderschule am Büttelsweg zu beschädigen. An der Großsporthalle wurden insgesamt sechs Fenster beschädigt. Vermutlich wurde ein harter Gegenstand mehrfach gegen die Verglasung geschlagen. Auch beim AWO-Kinderhaus im Friedrich-Holm-Weg wurde eine Fensterscheibe an sechs Stellen bearbeitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter 04832-20350 zu melden.

