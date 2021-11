Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211119-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall, B 76, Neudorf-Bornstein

Neudorf-Bornstein/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

B76 Neudorf-Bornstein/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 18.11.2021 um 16.27 Uhr kam es auf der B 76 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Der Fahrer eines Fiat Kastenwagen fuhr in Richtung Kiel, als er nach links in den Gegenverkehr fuhr. Der ihm entgegenkommende PKW wich nach rechts über den Grünstreifen aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch touchierten sich beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der Fiat fuhr weiter in den Straßen-graben. Der 75 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Die B 76 musste zeitweise voll gesperrt werden. Auf Grund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Behinderungen in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell