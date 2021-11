Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211118-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall, Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 18.11.2021 um 11.58 Uhr ereignete sich in Büdelsdorf, auf der Hollerstraße, in Höhe der Einmündung Ulmenstraße ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 76-jährige mit ihrem orangefarbenen Mazda 2 die Hollerstraße aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Autobahn. In Höhe der Einmündung Ulmenstraße, kurz hinter der Tankstelle, kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Ampelmast und fuhr frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin in ihrem PKW einge-klemmt, so dass sie von der FF Büdelsdorf aus ihrem PKW befreit werden musste. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Imlandklinik gefahren. Die Schadenshöhe beträgt 30.000,--EUR.

