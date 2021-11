Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Neudorf Bornstein (ots)

20211119--pdnms VU auf der B76 in Höhe Achsenkamp (Neudorf Bornstein) in Fahrtrichtung Kiel.

VU mit einer schwer verletzten Person.

Auf der B76 ist es am 18.11.2021 gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge waren dabei beteiligt. Ein Fahrzeug war zunächst aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, hatte ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift, und war in den Graben gefahren. Der 74 jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt- Die B76 war zeitweise voll gesperrt. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Jens Oltmann

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell