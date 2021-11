Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall am Teiler B 14 / B 29

Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr den Teiler B 14 / B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart und übersah beim Spurwechsel nach links eine neben sich fahrende 48-jährige Ford-Fahrerin. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Weissach im Tal: Unfall mit Sachschaden

Rund 4500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7:45 Uhr in der Straße Marktplatz. Eine 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei den VW eines 53 Jahre alten Autofahrers. Dieser konnte eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Es blieb glücklicherweise beim Blechschaden - verletzt wurde beim Unfall niemand.

