Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.7 Albersdorf: Brieftasche während des Einkaufens entwendet

Albersdorf (ots)

Am Montag haben zwei Frauen einer Seniorin in einem Geschäft in Albersdorf ein Etui mit unterschiedlichen Karten entwendet. Eine Fahndung nach den Täterinnen verlief negativ, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 13.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Süderstraße auf. Während sie ihren Einkauf erledigte, stahlen ihr zwei weibliche Personen aus der Handtasche ein Lederetui, das unter anderem eine EC-Karte enthielt. Im Anschluss an die Tat flüchtete das Duo durch den Kassenbereich aus dem Laden, eine Fahndung nach den Diebinnen verlief negativ.

Laut der 83-Jährigen waren die beiden Frauen 16 bis 20 Jahre alt. Eine von ihnen trug eine helle Mütze, einen dunklen Mantel und war schlank.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 310 entgegen.

Merle Neufeld

