Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter zieht sich im Zug neben Frau aus

Bild-Infos

Download

Holzkirchen / Warngau / Rosenheim (ots)

Bundespolizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag (8. Dezember) hat ein junger Mann in der Regionalbahn zwischen Holzkirchen und Warngau eine Frau auf extreme Weise belästigt: Der Unbekannte nahm neben der Geschädigten Platz, zog sich aus und befriedigte sich selbst. Erst mit Unterstützung einer anderen Reisenden gelang es, den Exhibitionisten dazu zu bewegen, sich wieder anzuziehen. Am Haltepunkt in Warngau verließ dieser dann schnell den Zug.

Nach ihrer Ankunft in Bad Wiessee verständigte die belästigte Frau die Polizei. Inzwischen wurde die für die Sicherheit der Bahnreisenden zuständige Bundespolizei eingeschaltet. Die Rosenheimer Beamten ermitteln wegen exhibitionistischer Handlungen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 17 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare, Brillenträger, zur Tatzeit unterwegs mit einem grauen Rucksack. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim telefonisch unter der Rufnummer 0 80 31 / 80 26 21 02 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell