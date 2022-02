Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.4 Glückstadt: Alkoholisierter Radler stürzt

Glückstadt (ots)

Am Montagnachmittag ist in Glückstadt ein unter dem Einfluss von Alkohol stehender Radler ohne Fremdverschulden gestützt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 15.15 Uhr war der 58-Jährige mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Stadtstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 kam er von dem Gehweg ab und fiel nach rechts auf die Fahrbahn. Im Zuge des Unglücks zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu, die Besatzung eines Rettungswagens sowie ein Notarzt versorgten ihn vor Ort. Da bei dem Glückstädter erheblicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war, ordnete die eingesetzte Streife die Entnahme einer Blutprobe an. Einen Atemalkoholtest konnte der Beschuldigte nicht absolvieren. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm die Blutprobe entnahm.

Der Verunglückte wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell