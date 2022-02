Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220201.1 Itzehoe: Unerwünschte Person in Spielhalle

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Nachtstreife in eine Spielhalle an der Adenaueralle gerufen. Hier hielt sich ein 41jähriger Mann ohne Ausweispapiere auf, welcher alkoholbedingt fest eingeschlafen war. Nachdem dieser geweckt werden konnte, versuchte dieser, seines Weges zu gehen, welches jedoch nicht gelang. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung konnte dieser seine Nachtruhe in den Gewahrsamsräumen der Polizeiwache fortsetzen.

