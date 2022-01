Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220131.6 Itzehoe: Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Itzehoe (ots)

Am Samstagmittag erledigte eine 65jährige Itzehoerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Lübscher Kamp. Ihre Geldbörse befand sich in einer Einkaufstasche im Einkaufswagen. Hier bediente sich unerkannt ein Täter und entwendete die Geldbörse. Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag fehlen nunmehr persönliche Ausweispapiere und eine Bankkarte.

