Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220131.3 Albersdorf: Verfolgungsfahrt durchs Umland endet auf Polizeiwache

Albersdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein 19jähriger Autofahrer aus Hanerau-Hademarschen ins Visier der Nachtstreife, da er in Albersdorf durch die Bahnhofstraße fuhr und kein Kennzeichen an der Fahrzeugfront hatte. Anstatt auf die Kontrollaufforderung zu reagieren, lieferte sich der junge Mann eine Verfolgungsfahrt durch das Umland. Hierbei überschritt er streckenweise die Höchstgeschwindigkeiten und überholte waghalsig. Die Verfolgungsfahrt endete, als der junge Fahrer ein abgestelltes Einsatzfahrzeug im Beldorfer Weg kurz vor der Abzweigung Liesbüttler Ring anfuhr. Das Fahrzeug war nicht versichert und ordnungsgemäß angemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer das hintere Kennzeichen zuvor von einem anderen Fahrzeug gestohlen hat. Eine Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Da es Hinweise auf den Konsum von Speed gab, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun verantworten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel, Führen eines Kraftfahrzeuges ohne erforderliche Erlaubnis, Diebstahl eines Kennzeichens, Kennzeichenmissbrauch, ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Missachten von Zeichen und Weisungen eines Polizeibeamten und Verstöße gegen Vorschriften der Geschwindigkeit und des Überholens.

