Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in Bad Driburg mehrere Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet worden. In der Nacht von Donnerstag, 21.10.2021, auf Freitag, 22.10.2021, wurden ein Koffer und eine Tasche aus einem in der Bischof-Ketteler-Straße abgestellten weißen Mini entwendet. Ebenfalls wurde eine Geldbörse aus einem violetten Nissan im Ahornweg gestohlen. Am Freitag, 22.10.2021, zwischen 19:30 Uhr 23:00 Uhr wurden im Bereich Am Rathausplatz ein Mobiltelefon, ein Laptop und Oberbekleidung aus einem grauen Mercedes und aus einem grauen VW Polo entwendet. Die Polizei, Tel.05271-9620, bitte Zeugen der Vorfälle sich zu melden. Da nicht bei allen Sachverhalten zweifelsfrei abgeklärt werden konnte, ob die angegangenen Fahrzeuge auch abgeschlossen waren, bittet die Polizei Fahrzeugführer, nach dem Abstellen ihrer Fahrzeuge, sich vor dem Verlassen der Örtlichkeit davon zu überzeugen, dass ihr Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist./he

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell