POL-IZ: 220131.2 Herzhorn: Nachmeldung zum Unfall

Herzhorn (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein Handwerker aus Kaltenkrichen die Vorfahrt an der B431/Obendeich und fuhr so in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug einer Glückstädterin, die auf dem Weg von Glückstadt Richtung Elmshorn unterwegs war. Nach der Kollision kam es noch zum Zusammenstoß des Unfallverursachers mit einem an der Kreuzung wartenden dritten Fahrzeug. Der Unfallverursacher und die Glückstädterin wurden hierbei schwer verletzt, Lebensgefahr besteht nicht. Die Sperrung konnte aufgehoben werden.

