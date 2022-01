Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220129.1 Itzehoe- Vermisste im Itzehoer Stadtgebiet unterwegs/Dringender Zeugenaufruf

Itzehoe (ots)

Seit Freitag gegen 10.30 Uhr ist die 86jährige Erika G. nicht mehr nach Hause gekommen. Sie verließ ihre Wohnanschrift in der Malchiner Straße in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht seit dem gestrigen Tage mit Hochdruck nach ihr, da sie orientierungslos und an Demenz erkrankt ist. Zeugen, die eine Dame mit folgender Beschreibung antreffen, werden gebeten, den Polizeinotruf zu wählen: Erika G. ist 1,60m groß, 59kg schwer, von schlanker Statur, sie trägt eine hellblaue Winterjacke, schwarze Hose und Schuhe. Sie hat graue, kurze Haare und keine Kopfbedeckung.

