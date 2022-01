Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220128.3 Wrist: Hochwertiges Pedelec entwendet

Wrist (ots)

Am vergangenen Dienstag hat ein Unbekannter in Wrist am Bahnhof ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Rades geben können.

Um 05.00 Uhr stellte der Geschädigte sein schwarz und silberfarbenes Bike von dem Hersteller Giant am Wrister Bahnhof ab und sicherte es mit einem Schloss. Als der Mann um 15.30 Uhr dorthin zurückkehrte, war sein Zweirad im Wert von 6.000 Euro verschwunden, das Schloss lag durchtrennt am Boden.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell