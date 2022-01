Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Räder erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (19.01.2022) zwei abgeschlossene Pedelecs vor einem Haus an der Bachwiesenstraße sowie ein hochwertiges Mountainbike, das in der Römerstraße abgestellt war, gestohlen. Die Besitzer stellten ihre Pedelecs gegen 18.30 Uhr vor der Haustüre des Mehrfamilienhauses an der Bachwiesenstraße ab und schlossen es an die Kellergitter an. Als eine Besitzerin gegen 04.50 Uhr erneut vorbeikam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter die Gitterstäbe vor dem Kellerfenster offenbar durchtrennt und die Pedelecs gestohlen hatten. Bei den Pedelecs im Gesamtwert von rund 10.000 Euro handelt es sich um ein weißes Trekking-Damenrad der Marke Diamant sowie um ein rot-schwarzes Mountainbike der Marke Simplon. In der Römerstraße brachen Täter zwischen 20.00 Uhr und 07.20 Uhr zunächst in ein Büro ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie flüchteten ohne Beute. Allerdings wurde ein vor dem Gebäude abgestelltes und abgeschlossenes grünes Mountainbike der Marke Cube im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

