Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt flüchtige Unfallfahrerin

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Schwerter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge hatte gegen 02.55 Uhr beobachtet, wie ein roter Seat einen geparkten Pkw Kia gerammt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der rechte vordere Kotflügel am Seat abgerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Seat die Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den unfallbeschädigten Pkw in der Hagener Straße anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 29-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf EUR 4.000,-. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (tf)

