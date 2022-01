Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220128.2 Kellinghusen: Taschendieb schlägt zu

Kellinghusen (ots)

Donnerstagmittag war in Kellinghusen ein Taschendieb in einem Supermarkt unterwegs. Er stahl einer Kundin ein Portemonnaie und erbeutete so mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Geschädigte hielt sich zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in Kellinghusen bei Aldi An der Stör auf. Während des Einkaufens legte sie ihre Handtasche samt Brieftasche und Portemonnaie im Einkaufswagen ab. Noch bevor sie die Kasse aufsuchte, bemerkte sie, dass ihre zuvor verschlossene Tasche geöffnet war und Geldbörse und Brieftasche daraus fehlten. Während sie mit ihrer Begleiterin über den Verlust sprach, brachte ihr eine Frau die entwendeten Gegenstände, aus denen nun allerdings 400 Euro fehlten.

Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell