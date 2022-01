Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220128.1 Hövede: Frau betrunken am Steuer

Hövede (ots)

Dank eines Zeugenhinweises ist es einer Streife am Donnerstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt einer Frau in Hövede zu beenden. 1,53 Promille schlugen für die Dame zu Buche.

Gegen 23.25 Uhr alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil sie in Osterrade einem Wagen folgten, dessen Fahrerin alkoholisiert zu sein schien. Mit deutlichen Ausfallerscheinungen wie starken Schlangenlinien und Geschwindigkeitsschwankungen führte der Weg des verdächtigen Fahrzeugs von Osterrade über Tellingstedt bis nach Hövede. Hier stoppte die Beschuldigte auf einem Grundstück und stieg aus. Einsatzkräfte trafen die 32-Jährige an ihrem Auto stehend an und nahmen starken Atemalkoholgeruch bei ihr wahr. Nach einem positiv verlaufenen Atemalkoholtest ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein der Dithmarscherin. Sie wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

