Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220126.7 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Wohnung

Itzehoe (ots)

Von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Itzehoe zu gelangen. Das Vorhaben schlug fehl, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Abwesenheit des Bewohners einer Wohnung in einem Haus in der Edendorfer Straße betraten Einbrecher das unverschlossen Gebäude und begaben sich in die erste Etage. Sie versuchten offensichtlich vergeblich, eine der dortigen Wohnungen aufzuhebeln und entfernten sich schließlich wieder unbemerkt. Die Höhe des bei dem Einbruchsversuch entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

