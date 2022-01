Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220126.6 Neuenbrook: Fahrt unter Drogeneinfluss

Neuenbrook (ots)

Am Dienstagmorgen hat eine Streife in Neuenbrook einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 09.45 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Mercedes auf der Straße West. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Zwar leugnete der Betroffene, vorab Rauschmittel genommen zu haben, ein Drogenvortest verlief jedoch positiv auf THC und Amphetamine. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell