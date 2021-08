Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Fahrbahnverschmutzung der L482 von Sibbesse bis Petze

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Die L482 wurde vom Kreisel in Sibbesse bis zur Ortschaft Petze in die Waldstraße durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verunreinigt. Die Verunreinigung wurde bereits am Mittwochnachmittag, den 18.08.2021 gemeldet. Es konnte zunächst nicht mit Sicherheit festgestellt werden, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt. Eine Gefahr ging von der Verschmutzung allerdings nicht aus. Am Folgetag konnte der Verursacher bei Feldarbeiten durch die Polizei Alfeld ermittelt werden. Es handelt sich eventuell um eine geringe Menge Gülle, die der Landwirt auf dem Weg von Diekholzen zum Feld verloren hat.

