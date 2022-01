Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220126.4 Heide: Erneuter Diebstahl auf Schulgelände

Heide (ots)

Nachdem bereits am Montag ein Dieb einen E-Scooter an einer Heider Schule entwendet hat, verschwanden am gestrigen Tag zwei weitere Roller spurlos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib der Roller geben können.

Vor Schulstart parkten ein Schüler und eine Schülerin ihre Elektroroller an den Fahrradständern der Gemeinschaftsschule Heide-Ost in der Friedrich-Elvers-Straße. Sie sicherten die Fahrzeuge jeweils mit einem Schluss. Nach Unterrichtsende zur Mittagszeit bemerkten die jungen Leute, dass ihre E-Scooter weg waren. Eine Absuche des Nahbereichs verlief negativ, lediglich eines der geknackten Schlösser fanden die geschädigten auf.

Der Wert der Roller lag bei 320 beziehungsweise 350 Euro. Eines der Fahrzeuge war blau und von dem Hersteller Ninbot, das zweite blau und grau und von Segway.

Zeugen, die am Vormittag an der Schule verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

