Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220126.2 Brunsbüttel: 84-Jährige bestohlen

Brunsbüttel (ots)

Erneut hat sich ein Taschendiebstahl während des Shoppens ereignet. Betroffen war eine Seniorin, die sich in einem Lebensmittelmarkt in Brunsbüttel aufhielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr kaufte die Geschädigte am gestrigen Tag bei Lidl in der Heisenbergstraße ein. Während ihres Aufenthalts in dem Laden entwendete ein Unbekannter ihr unbemerkt die Geldbörse, die rund 50 Euro Bargeld enthielt.

Eine verdächtige Person war der Dithmarscherin in dem Markt nicht aufgefallen. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

